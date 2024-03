Funcionário de posto de combustível morre durante horário de intervalo no Tarumã

Um homem de 50 anos, morreu na noite de ontem (9), no posto de combustível no qual trabalhava, enquanto tirava seu intervalo no Jardim Tarumã.



O corpo da vítima foi encontrado por outro funcionário, que estranhou que o colega estava demorando para voltar do intervalo.



O funcionário foi até o pátio dos fundos do posto, local que as pessoas usam para fazer suas necessidades e encontrou a vítima já sem sinais vitais, com parte da calça abaixada, de joelhos e com a cabeça escorada em galhos de uma árvore.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou manobras de reanimação, mas não houve êxito.



A viúva da vítima relatou que o esposo era hipertenso e fazia uso de medicamentos. Após trabalho da Perícia Científica, foi constatado que o corpo estava sem ferimentos, a não ser por uma lesão no lábio, possivelmente em decorrência dele estar com a cabeça escorada em galhos de árvore. No local onde o corpo da vítima foi achado, não há iluminação e nem câmeras de monitoramento. O caso foi encaminhado para a Depac Cepol como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também