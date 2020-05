Furo de quarentena e partida de “fut” termina com pancadaria entre mulheres

Ao desrespeitar a quarentena e se reunirem para jogar futebol em uma quadra alugada, duas mulheres, que não tiveram suas idades revelados, foram protagonistas de uma briga, que começou sem grandes motivos e terminou na Delegacia de Polícia Civil.

Tudo aconteceu no fim da tarde deste domingo (04), no bairro Jardim Presidente em Campo Grande. Várias amigas se reuniram e alugaram uma quadra, para “bater uma bola” e quebrarem a quarentena, formando aglomeração e praticando esporte de contato físico.

A vítima relata em seu depoimento registrado no boletim de ocorrência, ter ouvido uma amiga da autora reclamar do grande número de reclamações feitas pela vítima, principalmente em relação ao valor pago para usar a quadra, onde cada participante do jogo contribuiu com R$ 10,00.

Com isso a vítima disse para a menina, “se vira e fala comigo”, nesse momento as duas começaram a discutir, com isso uma outra mulher, foi até as duas e pediu para que parassem, pois “não eram crianças”, nesse momento a vítima começou a discutir com a terceira garota e futura autora das agressões.

“Isso parece inveja”, a frase dita pela vítima foi o estopim para que a autora partisse “pra cima” da vítima a agredindo diversas vezes e deixando marcas de lesões aparentes em seu rosto e pescoço. As outras jogadoras chegaram a parar a briga e separar as duas, mas a vítima foi até a delegacia para registra boletim contra a agressora.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

