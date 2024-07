Fuzil, pistola e maconha: PRF apreende carga em caminhão irregular de abóboras

Três fuzis, duas pistolas, mais de 600 munições e uma carga de 1.225 Kg de maconha, foram apreendidas durante a manhã desta quinta-feira (4), em Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), faziam fiscalização na rodovia quando receberam informações de usuários da rodovia sobre um caminhoneiro que cometia irregularidades no trânsito. A equipe localizou o caminhão estacionado em um comércio à beira da rodovia.

Durante entrevista do motorista e checagem do veículo, os policiais notaram que a carga no reboque, 30 toneladas de abóboras, apresentava risco de cair durante o transporte. Ao retirar a lona para checagem, os policiais avistaram vários fardos pretos, que continham grande quantidade de maconha.

Na carga os PRFs também encontraram 3 fuzis de calibre 5.56mm com as numerações raspadas, 2 pistolas calibre 9mm, vinte carregadores de munições para as armas e 665 munições.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas (MS). A carga de abóboras foi fiscalizada pela Vigilância Sanitária de Santa Rita do Pardo e doada à Prefeitura Municipal.

