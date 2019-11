Gado é encontrado com cabeça decepada em fazenda de MS

Na tarde desse domingo (10) ladrões, ainda não identificados, invadiram a Fazenda São Simão e abateram um animal da raça Nelore de aproximadamente 12 arrobas em Nova Andradina.

Em agosto, criminosos abateram um gado que era para leilão do Hospital do Amor. Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho do proprietário da fazenda foi informado por um funcionário do local que havia um gado com a cabeça decepada dentro da fazenda.

No local, não foi encontrado nenhum sinal de veículo que tenha passado pelo lugar onde estava o animal morto. Nenhum suspeito foi encontrado ou identificado.

Segundo o funcionário, a carcaça estava próxima à divisa da fazenda com uma plantação de cana na fazenda Nova Orlândia, local de frequente circulação de pessoas.

crime foi registrado como furto de abigeato na Primeira Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Nova Andradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também