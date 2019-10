Segurança de fazenda é encontrado morto

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

O paraguaio Luciano Sotto Rodriguez, de 58 anos, foi encontrado morto a tiros em uma fazenda próximo a região de Capitan Bado a 70 km da fronteira com Coronel Sapucaia na tarde de segunda-feira (21).

Conforme o site Porã News, ele foi atingido com um tiro na cabeça e encontrado por trabalhadores. Eles foram até a casa da vítima que era segurança da fazenda, mas ele não atendeu.

Devido ao silêncio, eles procuraram e acharam o segurança morto. A Divisão de Investigações de Casos Puníveis foi acionada e esteve ao local junto com a Perícia Técnica.

Segundo os investigadores, a vítima pode ter sido executada com a própria arma. O autor do assassinato levou a arma de fogo e a moto do segurança.

O caso segue investigado pela Polícia paraguaia.

Deixe seu Comentário

Leia Também