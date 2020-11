Garis acusam guardas municipais de agressão enquanto descansavam

Três coletores de lixo, foram até a delegacia denunciar uma agressão e abuso de autoridade por parte de dois guardas municipais, na noite desta quinta-feira (12) no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, os trabalhadores, de 20, 22 e 31 anos estavam deitados em seus horário de descanso, na calçada, em frente a Escola Municipal Nagen Jorge Saad, na Rua Panambi Vera. Quando por volta das 23h30 uma viatura da Guarda Municipal Metropolitana (GCM) parou a viatura e dois guardas desceram do veículo com arma em punho.

De acordo com informações das vítimas, um dos guardas era careca, com altura aproximada de 1,90 metro e boné azul, já o outro é baixo com porte robusto e estava de boné branco.

O coletor de 31 anos disse que os guardas mandaram todos encostarem na parede e chamou eles de vagabundos, momento em que o mais baixo deu um tapa no peito e nas costas da vítima. "Você não viu ainda o que é apanhar de verdade", disse o guarda.

As vítimas relataram ainda que um dos guardas pegou o documento de um dos coletores e tirou foto e o ameaçou, dizendo para ele rezar e não encontrá-lo, pois iria conduzi-lo até a delegacia. Segundo as vítimas, uma residência próxima ao local possui câmera de monitoramento e pode ter flagrado toda a ação.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria da Guarda Municipal, mas ainda não teve retorno.

Deixe seu Comentário

Leia Também