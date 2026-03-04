GCM prende três por jogar lixo em terreno público recém-limpo em Campo Grande

A tentativa de descarte irregular de lixo em uma área pública recém-limpa terminou com três pessoas presas em flagrante, na tarde desta terça-feira (3), no bairro Jardim das Hortênsias, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Guarda Civil Metropolitana.

Segundo a Prefeitura, o terreno havia passado por limpeza horas antes da ocorrência. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

O espaço, localizado entre as ruas Gérbera, Prímula e Tumbergia, é considerado ponto crítico de descarte irregular e recebe, em média, cinco ações de limpeza por ano. A cada intervenção, são retirados entre 50 e 60 caminhões de resíduos, incluindo lixo doméstico.

Como parte de um pacote de medidas para conter o problema, o Município instalou três câmeras de monitoramento no local e anunciou fiscalização permanente, com atuação da Guarda Civil Metropolitana, Patrulha Ambiental e serviço de inteligência. A área também deve ser transformada em espaço de uso comunitário, com projeto de horta e estudo para possível construção de um centro comunitário.

De acordo com a administração municipal, cerca de 400 pontos de descarte irregular foram mapeados na cidade, sendo aproximadamente 60 classificados como críticos.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, canal direto com a Guarda Civil Metropolitana.

