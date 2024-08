Gerente de rede de tabacarias é preso com produtos sem registro

Um homem de 34 anos foi preso através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), por gerenciar uma rede de tabacaria com produtos sem registro em Campo Grande.



A operação denominada de VAPOR foi deflagrada após os investigadores confirmarem a denúncia de que a rede vendia cigarros eletrônicos, e as lojas foram fiscalizadas todas ao mesmo tempo.



Em uma das unidades administradas pelo autor, foram apreendidos cigarros eletrônicos, essências, tabaco estrangeiro sem registro no MAPA.



Foram apreendidos em torno de 170 cigarros eletrônicos e 1000 essência, nas lojas do Centro. Na unidade do Tiradentes, os agentes apreenderam em torno de R$ 57.000,00 em mercadoria. O homem segue para audiência de custódia perante a Justiça Federal. A fiscalização continua no sentido de reprimir o produto, muito utilizado por jovens e que vem causando câncer de pulmão, garganta e pescoço.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também