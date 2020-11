Golpe do 'bancário' faz mais uma vítima em agência da Caixa

Após ler a matéria feita pelo JD1 Notícias, sobre um golpe dentro do banco, um leitor conversou a equipe de reportagem nesta quinta-feira (19) para relatar e alertar a população que a esposa dele, funcionária do tribunal regional do trabalho, de 53 anos, também caiu em um golpe na agência da Caixa, localizada na avenida Mato Grosso, em Campo Grande. A situação se repetiu, uma pessoa estava com as credênciais do banco, dessa vez, o golpe resultou em perda de R$ 7 mil reais.

Carlos, esposo da vítima, relata que a esposa foi na segunda-feira (16) por volta das 17h30, até a agência para desbloquear o acesso as operações bancárias pelo celular novo que havia comprado. Ao chegar no local haviam três homens, um deles com crachá do banco, outro que aparentava ter 45 anos e outro mexendo nos caixas. “Esse rapaz que estava com crachá fingia estar ajudando outra pessoa do lado, ai ele virou pra ela e perguntou se ela estava precisando de ajuda. Ela falou que era 17h30 da tarde e você ta ainda trabalhando. Ai ele disse, pois é, hoje foi muito duro, já tô indo embora.”, relata.

O marido conta que ela colocou o cartão no caixa, nisso o senhor ao lado perguntou se o papel que estava caido ao lado seria dela, momento em que ela virou para olhar e o homem trocou o cartão. Depois o suposto atendente tentou quatro vezes fazer o desbloqueio da operação, mas não conseguiu. Então senhora decidiu por voltar no outro dia para tentar novamente.

Na terça-feira (17), por volta das 18h15, ela foi olhar como estava o extrato bancário, percebendo que foram transferidos R$ 7 mil reais, divididos para duas contas.

Após darem parte na polícia, foi constatado que uma conta seria na cidade Cuiabá (MT) e outra em Brasília (DF). O cartão foi trocado por um de Goiânia (GO).

A gerente do banco pegou todos os dados da senhora e mandou para a diretoria, a polícia pediu as filmagens da agência.

