Polícia

Grávida é atropelada pelo ex-namorado e socorrida com vários ferimentos pelo corpo

O suspeito conseguiu fugir e não chegou a ser localizado pelas autoridades

22 dezembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Reprodução/Pixabay)

Uma mulher grávida de cinco meses foi encaminhada a um hospital particular de Ivinhema, na noite de domingo (21), após ser vítima de atropelamento.

De acordo com a vítima, ela teria sido arrastada por um veículo conduzido pelo ex-namorado após tentar conversar com ele. A mulher sofreu diversas escoriações e permaneceu em observação médica. Uma testemunha apresentou uma versão diferente sobre o ocorrido, o que deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Ainda durante a madrugada de segunda-feira (22), por volta das 0h50, a Polícia Militar atendeu outra ocorrência de violência doméstica no município. No local, a vítima relatou que foi ameaçada, agredida verbalmente e enforcada pelo marido. Segundo o depoimento, o homem teria dito que ela “pagaria” caso acionasse a polícia.

A mulher relatou dores no pescoço, no braço esquerdo e na coxa esquerda. O suspeito deixou a residência antes da chegada dos policiais, mas foi localizado posteriormente e levado para a delegacia. Conforme a PM, ele não apresentava ferimentos aparentes.

A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência. Os dois casos seguem sob investigação.

