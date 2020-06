Grupo de hackers vaza dados pessoais de Bolsonaro

A vertente brasileira do Anonymous, grupo norte-americanos de hacker que hoje atuam internacionalmente contra governos e corporações, divulgou na noite desta segunda-feira (1), informações confidenciais e pessoais do do presidente Jair Bolsonaro.

Além de Bolsonaro, outros alvos do grupo foram os filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), além de informações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da ministra da Família, Damares Alves.

As divulgações foram feitas pelo Twitter, com links que levam a sites que mostram inúmeros dados dos políticos citados. Também foram atingidos pelo grupo, alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), como o empresário Luciano Hang, dono da Havan e o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP).

Entre os dados estão números de documentos, como CPF e RG, telefones, endereços, contas de email, propriedades, empresas, atividades de trabalho, histórico partidário, além de informações de parentes.

Todos os dados do Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flavio Bolsonaro.



Link- https://t.co/4SOTCLIGnD #Anonymous — anonymous brasil (@anonymousdobr) June 2, 2020

O grupo hacker ainda revelou que o presidente já tinha, antes de eleito, patrimônio de mais de R$ 2 milhões, e questionou a quantia.

Dados dos bens materiais do presidente da república. #Anonymous



Mais de 2 MILHÕES de reais em bens materiais presidente da república? O senhor também é empresário? pic.twitter.com/SGKVZNj8El — anonymous brasil (@anonymousdobr) June 2, 2020

