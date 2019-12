Vídeo: Grupo que visava assaltar Banco do Brasil é pego em flagrante

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) da Polícia Civil, apresenta nesta segunda-feira (23), às 9h, os detalhes da ação que intencionava assaltar a Agência Central do Banco do Brasil na Capital.

Durante a ação, foram presos cinco homens e uma mulher, também deixou dois bandidos mortos. De acordo com o delegado Fábio Peró, para assaltar a Central do Banco, o grupo cavou um túnel de mais de 60 metros.

Durante a coletiva serão repassados todos os detalhes da ação criminosa que causaria milhões em prejuízos e que foi impedida pelo Garras, bem como apresentados parte dos integrantes da organização criminosa, que foram presos na madrugada deste domingo (22), durante ação Garras.

A ação aconteceu após uma investigação que durou seis meses. Os bandidos eram de outro estado e fizeram a obra para alcançarem o cofre da agência bancária no bairro Monte Castelo.

As fotos divulgadas pela Polícia Civil mostram que a casa alugada pela quadrilha era usada como base e estocar a terra retirada do túnel e até mesmo um ventilador para melhorar o ambiente.

Acredita-se que a quadrilha seja a mesma ou ao menos com alguns integrantes do roubo do Banco Central em agosto de 2005, em Fortaleza, no Ceará.

Confira o vídeo do túnel:

