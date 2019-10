Dupla é presa após render funcionários, assaltar relojoalheria e fugir

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um adolescente e um menor de idade foram detidos após assalto assaltarem uma relojoariaem Dourados, na tarde de ontem (2).

Paulo Henrique Nobre da Cruz, 18, morador no Ildefonso Pedroso, foi preso junto com um adolescente de 16 anos, residente no Parque das Nações I. Eles estão no 1º Distrito Policial, para onde foram levados após o crime.

Conforme o Dourados News, por volta das 15h, a dupla invadiu uma relojoaria situada e rendeu sete pessoas, todas mulheres, entre funcionárias e clientes.

Armados com um revólver calibre 32, os jovens realizaram um limpa no local, levando objetos avaliados em R$ 30 mil, entre joias, semijoias, pingentes, pulseiras e relógios, além de pulseiras, anéis e dinheiro.

Durante a fuga, funcionários da empresa de segurança Inviolável, que presta serviço ao estabelecimento, conseguiram realizar a abordagem aos suspeitos no cruzamento da avenida Weimar Torres com rua Firmino Vieira de Matos, no Centro.

Em seguida a Guarda Municipal chegou e assumiu a ocorrência.

