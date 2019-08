Estudantes de Medicina são presos momentos antes de aplicarem golpe

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Dois brasileiros estudantes de Medicina, de 28 e 32 anos, foram presos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, momentos antes de venderem um veículo GM Ônix por apenas R$ 4 mil. A intenção da dupla era registrar boletim de ocorrência de roubo e aplicar o golpe do seguro.

A dupla foi abordada pela Polícia Nacional do Paraguai na Avenida Francia, no bairro Mariscal Estigarribia. Eles estavam com o veículo, com placas de Cuiabá (MT), e aguardavam o comprador do carro. Conforme a polícia, os estudantes venderiam o veículo por R$ 4 mil e depois registrariam boletim de ocorrência de roubo no Brasil.

A intenção era aplicar o golpe na seguradora. A dupla foi presa e o veículo apreendido. O suposto receptador não foi localizado.

