Após assaltar bancos, bandidos fogem com 'escudo humano'

Vitória Ribeiro, com informações R7

Após invadirem duas instituições financeiras no centro do município de Vidal Ramos, a cerca de 170 km de Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (4), homens fugiram com 'escudo humano'. Após o assalto, os homens mativeram reféns.

De acordo com a apuração inicial, pessoas foram obrigadas a fazer um cordão de isolamento ao redor da agência enquanto os homens realizavam o roubo. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram pessoas no capô e na carroceria de uma caminhonete. Além da caminhonete, os suspeitos teriam usado dois carros. Todos veículos teriam carregado reféns. Moradores da região também relatam ter ouvido dezenas de tiros.

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas delas por arma de fogo. Ambas foram atendidas pelos socorristas — uma delas com ferimento grave. Algumas também passaram mal.

