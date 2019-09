Ladrões que tentaram roubar o Banco do Brasil no domingo são flagrados roubando os Correios

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Flagrados tentando roubar uma agência dos Correios, Danilo Xavier Alexandre, 24, Erik Thiago Silva Souza, 35, e Vitor Espíndola Alves, 19, foram presos pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (1º), na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Centro, em Itaporã, interior do estado.

A polícia recebeu a denúncia do setor de inteligência da corporação que percebeu a movimentação estranha no estabelecimento. A equipe então se deslocou até a agência, onde perceberam um indivíduo em atitude suspeita no lado de fora.

Ao visualizar a guarnição, o rapaz tentou fugir, mas acabou capturado. A partir disso, os militares identificaram outras pessoas no interior do prédio e ao fazer abordagem, a dupla teria tentado escapar, também sendo detida.

Questionado sobre o fato, eles confessaram a intenção de furtar o estabelecimento e relataram terem adquirido ferramentas para isso em Dourados. Vitor contou aos policiais que o bando estaria envolvido também na tentativa de furto a uma agência do Banco do Brasil em Nova Alvorada do Sul, registrada na madrugada de domingo.

Eles foram autuados em flagrante por tentativa de furto e associação criminosa, sendo encaminhados à Polícia Federal em Dourados.

