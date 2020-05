Guarda aborda 160 pessoas descumprindo toque de recolher na madrugada

A operação Toque de Recolher, realizada pela Guarda Civil Metropolitana, na madrugada desta sexta-feira (22), abordou 160 pessoas nas ruas de Campo Grande, que estavam descumprindo o decreto municipal que visa combater a disseminação do coronavírus.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, foram 29 agentes que realizaram a Operação Toque de Recolher nas regiões Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo da capital.

Além das 160 pessoas abordadas, a Guarda Civil também encontrou 10 estabelecimentos comerciais abertos, todos foram orientados a fecharem suas portas e pararem com os atendimentos.

Durante a fiscalização de trânsito do toque de recolher, 32 veículos foram abordados e 11 notificações de trânsito foram lavradas, entre permitir posse de veículo a condutor sem CNH, estar com o CRLV vencido, não possuir CNH, estar sem equipamentos obrigatórios e veículos com características alteradas. Um veículo foi levado para a delegacia por estar registrado como furtado.

