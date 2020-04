Homem abusa de criança e “paga” R$ 0,60 pelo crime

Gabriel Neves com inforações do site "Rio Brilhante em Tempo Real"

Um homem, 52 anos, foi preso nesta terça-feira (21), suspeito de abusar de uma menina, 6 anos, dentro de sua casa em Rio Brilhante. Ele ainda teria “dado” 60 centavos para a menina, como “pagamento” pelo abuso.

As informações são do site Rio Brilhante em Tempo Real, a mãe da criança teria relato que a filha foi até a casa do autor para fazer tarefas, mas estava demorando muito para voltar. Com isso a mãe foi até a residência e encontrou a manina na cama do vizinho, que estava apenas de cueca.

No momento a mãe começou a gritar e recebeu ajuda do marido, padrasto da vítima. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o autor preso em flagrante, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A mão contou que a filha teria lhe mostrado sessenta centavos e dito que o autor teria dado em troca do abuso, a criança também teria dito que essa não é a primeira vez que o vizinho pratica o ato com ela e já teria até “colocado o dedo” em suas partes íntimas.

O vizinho ainda teria dito a menina, que como ele não tem esposa, assim que ela completasse dez anos iria “mexer com ela”. Na delegacia, ele negou o crime, mas admitiu que a criança sentava em seu colo durante a ida em sua casa.

Além disso ele falou, que quando a mãe da menina entrou na casa, ele estaria de cueca e toalha com a criança em seu colo. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência e deve encaminhar a criança para o IML de Dourados para realizar exames.

Deixe seu Comentário

Leia Também