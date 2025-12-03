Homem acusado de agredir filho de 11 anos é solto após audiência de custódia em Dourados

Saiba Mais Polícia Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados

Homem, de 38 anos, preso em flagrante por suspeita de maus-tratos contra o filho de 11 anos, recebeu liberdade provisória após audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (3), em Dourados. A decisão é do juiz Caio Brito.

De acordo com a polícia, o homem deve responder ao processo em liberdade e pode deixar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) a qualquer momento. A defesa alegou que o homem não tem histórico de agressões contra os outros filhos.

Mesmo solto, ele deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e atualização do endereço. O advogado Renan Pompeu representa o acusado.

Caso

Na terça-feira (2), o suspeito foi preso após o filho de 11 anos chegar à escola, no bairro Jardim Guaicurus, com diversas marcas de agressão pelo corpo. Segundo relato divulgado pelo site Dourados News, uma professora percebeu os ferimentos e acionou o Conselho Tutelar.

A criança contou aos conselheiros que foi espancada pelo pai após este ter sido informado sobre uma possível reprovação escolar. Os ferimentos foram constatados nos braços, costas e pernas, alguns tão graves que deixaram partes da pele em carne viva.

Informações colhidas durante o atendimento apontam que as agressões teriam sido cometidas com fios elétricos, chinelo e uma vara.

O caso segue em investigação.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também