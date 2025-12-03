Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Homem acusado de agredir filho de 11 anos é solto após audiência de custódia em Dourados

A defesa alegou que o homem não tem histórico de agressões contra os outros filhos

03 dezembro 2025 - 19h11Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Homem, de 38 anos, preso em flagrante por suspeita de maus-tratos contra o filho de 11 anos, recebeu liberdade provisória após audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (3), em Dourados. A decisão é do juiz Caio Brito.

De acordo com a polícia, o homem deve responder ao processo em liberdade e pode deixar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) a qualquer momento. A defesa alegou que o homem não tem histórico de agressões contra os outros filhos.

Mesmo solto, ele deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e atualização do endereço. O advogado Renan Pompeu representa o acusado.

Caso

Na terça-feira (2), o suspeito foi preso após o filho de 11 anos chegar à escola, no bairro Jardim Guaicurus, com diversas marcas de agressão pelo corpo. Segundo relato divulgado pelo site Dourados News, uma professora percebeu os ferimentos e acionou o Conselho Tutelar.

A criança contou aos conselheiros que foi espancada pelo pai após este ter sido informado sobre uma possível reprovação escolar. Os ferimentos foram constatados nos braços, costas e pernas, alguns tão graves que deixaram partes da pele em carne viva.

Informações colhidas durante o atendimento apontam que as agressões teriam sido cometidas com fios elétricos, chinelo e uma vara.

O caso segue em investigação.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba
Polícia
Idoso de 78 anos é encontrado boiando em córrego de Paranaíba
Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira
Polícia
Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira
Viatura Polícia Militar
Polícia
AGORA: Mulher é encontrada morta às margens da BR-262, em Campo Grande
Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia
Polícia
Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia
Vítima chegou a ser socorrida enquanto estava com vida
Polícia
Um dia antes do aniversário, homem é assassinado a tiros em Ivinhema
Bombeiros estão empenhados na busca
Polícia
Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio
Caminhonete ficou danificada e drogas espalhadas pela pista
Polícia
Traficante capota caminhonete com drogas e morre em hospital de Iguatemi
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Polícia
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Ladrão foi embora com o ventilador
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans