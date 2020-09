Assassino de ex-mulher se entrega à polícia

Acusado de matar a dona de casa Laura Rodriguez Monteiro, 26 anos, na última segunda-feira (7), em Nova Alvorada do Sul, se apresentou a Polícia Civil de Jardim na tarde de sexta-feira (11).

Gabriel Alves Penha, 45 anos, estava foragido desde o dia do crime, foi acompanhado de dois advogados e encaminhado ao Presídio Máximo Romero, já que o juiz de Nova Alvorada do Sul Jesse Cruciol Júnior tinha decretado a prisão dele.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Noticias, Gabriel informou que se escondeu na região do município de Guia Lopes da Laguna (MS). A Policia Civil de Jardim declarou que todo o andamento do caso, a partir de agora, será feito pela Delegacia de Policia de Nova Alvorada do Sul, o delegado Rômulo Marcelo está responsável pelo inquérito.

Segundo investigações, Gabriel estava em um bar no feriado de 7 de Setembro, quando foi para a casa da ex-companheira e a matou com golpes de faca. O crime teria acontecido na presença da filha da vítima. Depois do crime o homem fugiu e se apresentou nesta tarde.



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica (Sejusp) informou que entre primeiro de janeiro e 28 de agosto, esse é o 25° caso de feminicidio em Mato Grosso Do Sul. No mesmo período de 2019, foram 22 mulheres assassinadas.



