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Homem agride companheira com faca e é amarrado por populares em Dourados

O autor foi levado à Delegacia e responderá por lesão corporal grave

09 abril 2026 - 16h33Gabrielly Gonzalez
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Um homem, de 57 anos, identificado como Joel Vera, foi detido por populares após agredir a companheira, de 60 anos, com golpe de faca no pescoço. O Caso aconteceu na Aldeia Bororó, reserva indígena de Dourados. 

De acordo com o portal Dourados News, o casal estava embriagado e iniciou uma discussão por volta das 17h. Após o ataque, populares detiveram Joel e o manteve com as mãos e pés amarrados até a chegada da polícia.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Missão Cauiás. O autor foi levado à Delegacia e responderá por lesão corporal grave. 

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