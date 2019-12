Homem agride esposa e se esconde da polícia em baixo do carro

Bruno Tarciso Lima Nunes, 30 anos, foi preso por agredir a esposa,com socos, chutes e ameaça de morte. De acordo com a ocorrência, as agressões começaram após uma discussão que começou na residência do casal em Dourados.

Ao ser agredida a vítima caiu no chão, e foi arrastada pelos cabelos até o quintal, onde Bruno começou a ameaça-la de morte e gritava a todo momento que iria matá-la, segundo a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a presença de Polícia Militar que foi acionada, o suspeito fugiu pulando muros das residências de vizinhos. Ele se escondeu em baixo de um carro, onde foi encontrado e preso em flagrante.

A mulher apresentou ferimentos no rosto, cabeça, braços, tórax e pernas. Ela reclamou de muitas dores, principalmente na região da cabeça e foi levada para uma unidade de saúde após ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O caso aconteceu no último sábado (7), e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) de Dourados como violência doméstica.

