Cenas fortes - Na cama e de cueca, suposto pai agride filhas

Mauro Silva, com informações do Notisul

Um vídeo que viralizou pela internet, principalmente pelos grupos de whatsApp, em todo o Brasil, tem causado revolta na população desde terça-feira (26). As imagens mostram um homem, suposto pai de duas meninas, batendo no rosto das crianças.

Conforme o vídeo, o homem está apenas de cueca em uma cama com duas jovens e mais um bebê de colo. Como se pode ver na imagem, ele obriga uma das meninas a olhar para câmera enquanto é agredida. Depois a pessoa que está filmando, e que ainda não foi identificada, direciona a câmera para outra jovem e continua filmando a barbárie.

De acordo com o site Notisul, o caso aconteceu no Vale do Itajaí em Santa Catarina. Ainda de acordo com as informações do site, a Polícia Civil já identificou o agressor, mas ele está foragido. O Conselho Tutelar de Indaial está dando assistência às meninas.

O Conselho já realizou todos os trâmites legais, que envolveram solicitações na Justiça, no Ministério Público e nas polícias Militar e Civil. Não se sabe ao certo quando foram gravadas as imagens, porém o vídeo começou a ser compartilhado nesta terça-feira.

