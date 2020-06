Após fim de relacionamento, homem ameaça atear fogo em casa de ex

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (22), em Três Lagoas (MS), após invadir a casa da ex-companheira, de 26 anos, e ameaçar atear fogo no local. A mulher foi socorrida por vizinhos e autor preso em flagrante.

Segundo o relatado no boletim de ocorrência, após três anos de relacionamento, o próprio autor teria exigido que a companheira saísse da residência onde ambos residiam. A vítima afirma que na ocasião aceitou a decisão do ex-companheiro e em menos de 24h conseguiu alugar uma casa.

Assim que a relação terminou, a vítima decidiu excluir o autor de todos os meios de contato, bloqueando o número de telefone celular, e nas redes sociais, à fim de impedir o autor de monitorar sua vida social.

Percebendo que não conseguia mais entrar em contato com a ex-companheira, o autor se foi até a atual casa da vítima, pulou o portão do imóvel e iniciou uma série de ameaças. Segundo o depoimento, o homem ameaçou arrombar a porta da residência e atear fogo no local. A vítima relatou que o autor possui uma personalidade forte e que seria capaz de cumprir as ameaças, inclusive de morte.

Após a vítima se negar em abrir a porta da residência, o autor arrombou a porta com um chute e teve acesso ao interior do imóvel. O homem continuou as ameaças, mas foi impedido de colocar fogo no local por um casal de vizinhos, que conseguiu deter o autor. O ex-companheiro ficou detido por um curto espaço de tempo, mas conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Durante a coleta de dados para o registro da ocorrência, o autor voltou ao imóvel e ao perceber a presença da Polícia Militar tentou fugir mais uma vez, sendo acompanhado por cerca de duas quadras, até o local de sua detenção em flagrante. Diante dos fatos o homem foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor.

Deixe seu Comentário

Leia Também