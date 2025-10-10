Homem ameaça matar ex e filho queimados caso a pegue com outro no Nova Lima

Uma mulher, de 49 anos, foi alvo de ameaças feitas pelo ex-companheiro, de 47 anos, após ele aparecer na sua porta pedindo um prato de comida. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (9), na Rua Professora Antonia Capile, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até a casa da vítima. Ao chegar, encontraram o suspeito do lado de fora da residência. A mulher então detalhou que ele chegou pedindo um prato de comida, dizendo que precisava falar com ela.

Porém, se irritou quando foi mandado se retirar do local. O homem passou a fazer ameaças dizendo que se a encontrasse com outro homem iria matá-la junto com o filho do casal.

Além disso, ele ameaçou atear fogo no imóvel enquanto todos estiverem dormindo. Durante revista, uma faca de aproximadamente 20cm foi achada na mochila do homem.

Diante da situação, o caso foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde acabou sendo registrado como ameaça, descumprir decisão judicial e violência doméstica.

