Homem ameaça vereador e tenta invadir casa do prefeito de Ponta Porã

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo, dia 30, após enviar ameaças para o vereador Marcelino Nunes e tentar invadir a casa do prefeito Eduardo Campos, ambos de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito chegou a quebrar um vaso de decoração em frente à residência do prefeito e forçou o portão, na tentativa de entrar no imóvel.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito na frente da casa.

Ele ressaltou que gostaria de falar com o prefeito. Enquanto isso, o prefeito e o vereador relataram para a equipe que receberam ameaças em vídeo e áudio por parte do suspeito.

O homem em questão ainda estava com um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O caso foi registrado como ameaça e dano qualificado, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

