Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem ameaça vereador e tenta invadir casa do prefeito de Ponta Porã

O suspeito chegou a quebrar um vaso de decoração e forçou o portão de entrada

01 dezembro 2025 - 11h24Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de Ponta PorãDelegacia de Polícia Civil de Ponta Porã   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 46 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo, dia 30, após enviar ameaças para o vereador Marcelino Nunes e tentar invadir a casa do prefeito Eduardo Campos, ambos de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito chegou a quebrar um vaso de decoração em frente à residência do prefeito e forçou o portão, na tentativa de entrar no imóvel.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito na frente da casa.

Ele ressaltou que gostaria de falar com o prefeito. Enquanto isso, o prefeito e o vereador relataram para a equipe que receberam ameaças em vídeo e áudio por parte do suspeito.

O homem em questão ainda estava com um mandado de prisão em aberto e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O caso foi registrado como ameaça e dano qualificado, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rio Miranda, em Miranda
Polícia
Homem morre afogado enquanto aproveitava banho no rio Miranda
Viatura da delegacia GARRAS -
Polícia
Com policial do Garras preso por corrupção, Polícia Civil diz que não compactua com desvios
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Pedreiro é espancado com pedaços de pau após discutir com neta da namorada na Capital
Droga apreendida -
Polícia
PM fecha ponto de drogas do "Japa" na Favela do Quadrado e prende trio
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Propina apreenedida -
Justiça
Preso com bolada de propina, policial do Garras continuará atrás das grades, decide juíza
Crime aconteceu no escritório do agiota
Polícia
Suspeito de matar agiota a facadas devia mais de R$ 7 mil em Rio Brilhante
Vítima morreu na unidade de saúde do município
Polícia
Jovem é assassinado em confusão e 'Disciplina do PCC' é preso em Terenos
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Polícia
Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá