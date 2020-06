Homem apanha ao tirar satisfação com rapaz que tem caso com nora

Um homem, 45 anos, foi espancado e ameaçado de morte após ir “tirar satisfação” com um conhecido que estaria tendo um caso com sua nora. O caso aconteceu nesta segunda-feira (7), no Jardim Colibri em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi tirar satisfação com o autor, não identificado, pois ele estaria tendo um caso com a esposa de seu filho, que está preso atualmente. A vítima disse para o autor que isso é “talaricagem”.

Palavra que teria causado fúria no autor, que pegou um pedaço de madeira e começou a acertar golpes nas costas, braços e cabeça da vítima, logo após as agressões ele teria pego uma arma e dito, “não sou talarico, eu sou irmão 357 do comando, vou te matar, chamar os irmãos, você vai ver, seu filho é bosta”.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

