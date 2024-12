Homem apanha da ex-esposa durante visita aos filhos em Campo Grande

Nesta segunda-feira (23), um homem de 33 anos procurou a Polícia Civil para relatar que foi agredido pela ex-esposa, de 36 anos, enquanto visitava os filhos na casa dela, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Segundo o relato da vítima, a ex-companheira iniciou uma agressão física e verbal durante uma tentativa de conversa. O homem informou que a mulher não aceita o término do relacionamento e dificuldades financeiras.

Durante a briga, ela teria tentado tirar seus pertences, como uma corrente de ouro e um relógio, além de tentar pegar as chaves de seu carro, impedindo-o de sair do local.A vítima contou que conseguiu ligar para a emergência policial. Nesse momento, a ex-esposa permitiu que ele saísse da casa.

O homem expressou temor de que ela registrasse um boletim de ocorrência contra ele, alegando violência doméstica. Ele também mencionou que, durante a agressão, a mulher gritava repetidamente “Me bate! Me bate!”.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 3ª Delegacia de Polícia, e a vítima manifestou interesse em representar judicialmente contra a ex-esposa.

