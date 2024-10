Homem assassinado teve faca cravada no coração por suspeito no Paulo Coelho Machado

Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto com facada no peito no estádio Jockey Club

O homem assassinado na noite desta quinta-feira (2), no estádio Jockey Club, no Paulo Coelho Machado, foi atingido por três estocadas e o último ato deixou a faca de serra cravada na região do coração.

A informação foi confirmada pelo delegado plantonista Gabriel Desterro, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que indicou que houve uma discussão antes da briga entre a vítima e o suspeito, tendo isso sido flagrado por uma testemunha.

Outro ponto elencado pelo delegado, é que a área onde aconteceu o crime de homicídio, é conhecida por abrigar usuários de drogas e álcool. No local onde o corpo foi encontrado, havia vestígios de drogas, mas não era possível dizer se ambos envolvidos estavam consumindo naquele momento.

A primeira informação é que vítima e suspeito estava bebendo juntos. A Polícia Militar foi a primeira guarnição a chegar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, contudo, o homem já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Civil iniciou a investigação para elucidar o crime e entender a motivação para tal ato.

Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto com facada no peito no estádio Jockey Club

Polícia Suspeito de matar homem com facada no peito é preso no Paulo Coelho Machado

Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto com facada no peito no estádio Jockey Club

Polícia Pescador some ao atravessar rio a nado com o amigo em no Porto Caiuá, em Naviraí

Polícia Padrasto é preso por torturar e estuprar enteada de 2 anos em MS

Polícia JD1TV: Ladrão de farmácia raspa o cabelo para fugir do Choque mas é preso na Capital

Polícia Homem que participou de estupro coletivo de adolescente de 16 anos é preso em MS

Polícia Criança de 6 anos quase é atropelada por caminhão de lixo no Nova Campo Grande

Polícia 'Belo adormecido' tira soneca em fiação de poste no Coophavila II

Polícia Mulher acusada de perseguição é presa pela polícia de MS no interior de SP