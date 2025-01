Homem baleado por policial de folga em conveniência morre em Dourados

Lucas Mendes de Oliveira, de 34 anos, morreu um dia depois de ser baleado por um policial de folga ao desobedecer a abordagem em uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Major Capilé, esquina com a rua Mato Grosso, na região central de Dourados, durante a madrugada de domingo (5).

Conforme as informações do site Dourados News, ele estava internado no Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer durante a tarde de segunda-feira (6).

Disparos – durante a madrugada de domingo, ele estava no estabelecimento quando dois homens passaram em uma motocicleta e um deles arremessou um capacete contra Lucas, que imediatamente sacou uma pistola e efetuou vários disparos em direção a dupla.

Após os disparos, um policial de folga que estava no local se identificou e pediu para que Lucas entregasse a arma, mas ele não obedeceu, momento em que o oficial efetuou os tiros.

O rapaz foi atingido no tórax e no abdômen, sendo socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital da Vida, onde faleceu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policias.

