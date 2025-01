Homem é baleado por policial de folga após efetuar disparos em conveniência de Dourados

Homem, de 34 anos, foi baleado durante a madrugada deste sábado (5) em uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Major Capilé, esquina com a rua Mato Grosso, na região central da cidade de Dourados.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência divulgado pelo site Dourados News, a vítima estava em uma conveniência quando foi homens passaram em uma moto e jogaram um capacete em sua direção. Como reação, ele sacou uma arma e efetuou vários disparos contra a dupla.

Para seu azar, um policial de folga estava no local. O militar se identificou e pediu para o homem entregar a arma, ação não obedecida por ele. Diante disso, o oficial realizou alguns disparos contra o atirador.

O homem foi atingido na região do tórax e no abdômen, sendo socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital da Vida.

No local, foi apreendida a pistola usada pelo homem. O caso será investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também