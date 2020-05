Homem briga com sobrinho e morre em varanda de casa após noite gemendo de dor

Marcelo Correa Dos Santos, 36 anos, morreu nesta sexta-feira (22) após três dias de bebedeira, se envolver em uma briga com seu sobrinho e passar uma madrugada gemendo de dor na varanda de casa, no bairro Jardim Centro Oeste em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo se envolveu em uma briga com seu sobrinho às 23:00 da última quinta-feira (21), a briga o deixou com diversos ferimentos e hematomas, ele ficou caído na varanda de casa gemendo de dor.

A mão de Marcelo alegou não ter chamado a polícia pois não tinha aparelho celular e tem dificuldades de se locomover, já na madrugada de sexta-feira (22), o irmão de Marcelo chegou em casa e tentou colocar a vítima na cama, mas Marcelo recusou a ajuda.

Ainda na sexta durante a manhã, o sobrinho de Marcelo saiu para trabalhar s deixou o tio gemendo de dor na varanda da casa, momentos depois os familiares resolveram chamar ajudar, mas quando o socorro chegou, Marcelo já estava morto.

A mão da vítima informou ainda, que antes da briga, Marcelo estava bebendo há três dias. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

