Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande

A ação da Força Tática da 11ª CIPM começou no bairro Jardim Seminário e terminou no Conjunto Aero Rancho, resultando em duas prisões em flagrante

09 dezembro 2025 - 09h22Vinícius Santos     atualizado em 09/12/2025 às 11h26
Materiais apreendido - Materiais apreendido -   (Foto: Divulgação / PMMS)
Dr Canela

Na noite de segunda-feira (8), a Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizou a prisão em flagrante de dois operadores de tráfico de drogas no bairro Jardim Seminário, região norte de Campo Grande. 

A ocorrência ocorreu durante rondas na rua Santo Higino, quando a equipe da PM averiguava denúncias anônimas de moradores que estavam sendo vítimas de furtos nas proximidades da UCDB.

Durante a abordagem, os policiais avistaram uma motocicleta estacionada entre os carros. Ao se aproximarem, perceberam que o condutor apresentou reação suspeita. Diante da fundada suspeita de portar algo ilícito, foi realizada abordagem e revista pessoal.

Segundo a PM, os policiais determinaram que o condutor colocasse as mãos na cabeça e se virasse de costas para a revista. O homem começou a chorar e imediatamente informou que estava de posse de drogas. Embaixo de sua camisa, dentro de uma mochila, foi localizado um invólucro de super maconha Skank, totalizando 1.066 gramas.

Durante entrevista com a equipe policial, o suspeito relatou que trabalhava com delivery de drogas, conhecido popularmente como “disk droga”, e que teria recebido o entorpecente de um homem que conhece por telefonemas, no bairro Conjunto Aero Rancho.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, a Força Tática realizou diligências até o local indicado pelo suspeito. Ao chegarem à residência, os policiais avistaram mais um indivíduo na varanda e um usuário de cocaína, que apresentava sinais de consumo da droga no local, identificado pelo “nariz branco”.

Durante uma varredura na casa, os militares encontraram:

- 06 sacos de maconha, totalizando 2.956 gramas;

- 02 sacos de cocaína;

- 25 comprimidos de LSD;

- 01 rolo de plástico filme e 01 peneira;

- Vários sacos zip lock, indicando que as drogas eram pesadas e embaladas para venda;

- R$101,00 em cédulas trocadas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três homens, sendo o primeiro abordado no Jardim Seminário e os outros dois no Conjunto Aero Rancho. O usuário de drogas foi liberado após ser apresentado no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada, enquanto os dois operadores de tráfico permanecem presos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ele foi encontrado em uma zona rural da cidade
Polícia
Foragido por homicídio em Brasilândia, jovem é preso em Ribas do Rio Pardo
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Família escondeu a todo momento o estupro cometido pelo homem
Polícia
DNA comprova que padrasto estuprou e engravidou enteada de 12 anos em Caarapó
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
O acidente aconteceu durante o sábado
Polícia
Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba
O caso começou com uma briga
Polícia
Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia
Erik Gerlyel foi morto a tiros
Polícia
Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima
O acidente aconteceu neste domingo
Polícia
Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade