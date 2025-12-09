Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande

Na noite de segunda-feira (8), a Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizou a prisão em flagrante de dois operadores de tráfico de drogas no bairro Jardim Seminário, região norte de Campo Grande.

A ocorrência ocorreu durante rondas na rua Santo Higino, quando a equipe da PM averiguava denúncias anônimas de moradores que estavam sendo vítimas de furtos nas proximidades da UCDB.

Durante a abordagem, os policiais avistaram uma motocicleta estacionada entre os carros. Ao se aproximarem, perceberam que o condutor apresentou reação suspeita. Diante da fundada suspeita de portar algo ilícito, foi realizada abordagem e revista pessoal.

Segundo a PM, os policiais determinaram que o condutor colocasse as mãos na cabeça e se virasse de costas para a revista. O homem começou a chorar e imediatamente informou que estava de posse de drogas. Embaixo de sua camisa, dentro de uma mochila, foi localizado um invólucro de super maconha Skank, totalizando 1.066 gramas.

Durante entrevista com a equipe policial, o suspeito relatou que trabalhava com delivery de drogas, conhecido popularmente como “disk droga”, e que teria recebido o entorpecente de um homem que conhece por telefonemas, no bairro Conjunto Aero Rancho.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, a Força Tática realizou diligências até o local indicado pelo suspeito. Ao chegarem à residência, os policiais avistaram mais um indivíduo na varanda e um usuário de cocaína, que apresentava sinais de consumo da droga no local, identificado pelo “nariz branco”.

Durante uma varredura na casa, os militares encontraram:

- 06 sacos de maconha, totalizando 2.956 gramas;

- 02 sacos de cocaína;

- 25 comprimidos de LSD;

- 01 rolo de plástico filme e 01 peneira;

- Vários sacos zip lock, indicando que as drogas eram pesadas e embaladas para venda;

- R$101,00 em cédulas trocadas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três homens, sendo o primeiro abordado no Jardim Seminário e os outros dois no Conjunto Aero Rancho. O usuário de drogas foi liberado após ser apresentado no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada, enquanto os dois operadores de tráfico permanecem presos.

