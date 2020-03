Homem confunde travesti com mulher e tem moto e dinheiro furtado

Um homem, 29 anos, teve sua moto, celular e R$ 650 reais em notas roubados por uma travesti, na madrugada deste sábado (14), em Dourados. Ele disse ter contratado o serviço por engano.

Segundo informações do registro policial, a vítima estava bebendo cerveja em uma conveniência da cidade, quando resolveu ir embora por volta das 01h30, momento em que avistou uma garota de programa e decidiu contratar seus serviços.

A vítima alega, que ao chegar no motel, percebeu que a mulher era uma travesti e desistiu de ter relações sexuais com ela, mandando-a embora do local, logo depois ele se deitou e dormiu por estar muito cansado.

No outro dia o rapaz foi acordado por uma funcionária do motel, mas ao sair não encontrou sua moto, sua carteira, aproximadamente R$ 650,00 em notas e seu celular. Ele chegou a perguntar para a funcionária se alguém havia saído com a moto e a mulher respondeu que sim, no caso a pessoa com quem ele havia chegado.

Ele foi cobrado pelas horas no local, mas como não tinha dinheiro nem cartão no momento, combinou que voltaria no outro dia para quitar a dividida. O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados.

