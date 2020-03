OperaÃ§Ã£o Narciso: Derf recupera celulares roubados na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A policia Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) realizou na sexta-feira (13), a primeira etapa da Operação Narciso que tem como objetivo recuperar de aparelhos celulares, e acabou indiciando um funcionário dos Correios por peculato.

Foram expedidos 387 ordens de serviço com base em ofícios idôneos, o funcionário dos Correios é um deles, de acordo com a polícia, ele subtraia aparelhos, registrava “extravio” e os vendia, com a recuperação de quatro aparelhos celulares de primeira linha.

Foi realizado 1 flagrante por receptação; 13 indiciamentos (um indiciamento por fraude ao seguro); 4 TCOs por falsa comunicação de crime; 2 cumprimentos de mandados de prisão de pessoas envolvidas com roubos de aparelho celular; 376 ofícios analisados trouxeram respostas inidôneas; 5 intimados não compareceram; 34 pessoas foram ouvidas.

O acúmulo é resultado do lapso de tempo de que as Operadoras necessitam para responder os ofícios requisitórios de cadastro, e a da demanda é de sete ocorrências, em média, por dia.

Durante as diligências, 17 Aparelhos celulares novos, em excelente estado foram recuperados, avaliados em de R$ 20.000,00.

