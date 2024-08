Homem dá carona para mulher e 'ajuda' vira extorsão e sequestro na Capital

Homem, de 46 anos, procurou a delegacia na noite desta segunda-feira (26) para denunciar um caso de extorsão e sequestro que sofreu em Campo Grande na madrugada de sábado (25), após oferecer uma carona para uma mulher desconhecida que encontrou na Avenida Guaicurus. Ele chegou a ficar preso na residência da suspeita por cerca de 24h e teve que pedir dinheiro a familiares e conhecidos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a polícia que estava na esquina de um supermercado e encontrou a suspeita, onde passaram a conversar. Durante o bate-papo, a mulher pediu uma carona para a vítima até a casa da prima e ele acabou aceitando.

Ao chegar no local indicado pela suspeita, a mulher convidou a vítima para entrar sob a alegação de que estaria ela e a prima na residência. Entrando no imóvel, o homem percebeu que haviam quatro homens e quatro mulheres, todas usando drogas. Ao perceber a cilada, ele tentou correr, mas foi impedido por um dos homens, que pegou a chave do carro da vítima.

Ainda conforme o registro policial, a vítima disse que ficou cerca de 24h preso na residência e que durante esse tempo, foi obrigado a pedir dinheiro para familiares e conhecidos, com a ameaça de que seria morto no local.

A vítima só conseguiu deixar o imóvel, quando um motoentregador de lanches apareceu no local. O homem alega que o celular e o carro ficaram na residência da suspeita.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também