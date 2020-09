Homem "descobre" conta em loja da TIM que não existe

Gerson Carlos da Silva, 52 anos, procurou a polícia nesta manhã de quinta-feira (3), para denunciar uma tentativa de estelionato, onde o autor usa o nome da empresa de telefonia, TIM, para praticar o golpe.

De acordo com o registro policial, por meio de um telefonema onde o atendente diz ser da operadora TIM, a vitima descobriu faturas em aberto constando para seu número de telefone celular. Ela disse, em depoimento, que não é cliente da operadora.

Após o fato, Gerson foi a uma das lojas da TIM da 14 de Julho, no centro de Campo Grande, e foi orientado a procurar a loja no endereço indicado no recibo. O documento apontava que a loja seria na Avenida Mato Grosso, a vítima foi até o local e descobriu que não havia uma loja da operadora lá. Segundo declarações de pessoas da região não existe comércio e outras pessoas já procuraram o local pelo mesmo motivo.

O caso foi registrado como estelionato, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Centro.

