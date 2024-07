Homem deu clonazepam para dopar crianças de 10 e 12 anos no Lageado

O boletim de ocorrência, do caso das crianças de 10 e 12 anos que foram intoxicadas no Lageado, divulgado pela GCM (Guarda Civil Metropolitana),aponta que o autor usou clonazepam para tentar dopar os menores. O remédio seria da sua esposa.

Conforme o relato divulgado pela ROMU da GCM (Guarda Civil Metropolitana), as equipes foram acionadas para ir até a UPA do Bairro Universitário, onde os menores teriam dado entrada após serem levados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No local, assim como a Polícia Militar, os guardas foram informados que as crianças teriam ingerido uma espécie de suco, fornecido por um homem de 54 anos. O autor teria convidado os menores para ir até sua casa e darem voltas em sua bicicleta elétrica.

Saiba Mais Polícia Crianças aceitam 'suco' de desconhecido e são intoxicadas no Lageado

Durante o ‘passeio’, ele ofereceu o suco para os meninos. O que ele possivelmente não esperava, é que as crianças fossem começar a passar mal e por medo, o autor mandou os pequenos embora.

Acordados após serem medicados, os meninos confirmaram a história, mas negaram que tenham sido abusados. Na casa do suspeito, as equipes da ROMU fizeram contato com a esposa do homem. Ela detalhou que o remédio controlado seria para seu uso, mas ao retornar para casa, encontrou o frasco vazio.

Diante dos fatos, o autor acabou sendo preso e o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de estupro.

Outra versão – A versão da GCM diverge um pouco da publicada pelo JD1 anteriormente, que seguiu o boletim de ocorrência da Polícia Militar.

Pelos policiais, o caso foi tratado como tentativa de homicídio, sendo que os menores teriam ingerido a bebida após ‘ajudarem’ o homem e pedirem um copo d’água para se hidratar. As partes teriam se conhecido em uma praça do bairro.

No entanto, o autor alegou ter apenas ‘suco’ em casa, o que foi aceito pelas crianças. Depois de tomarem o suposto líquido, já na volta para casa, eles começaram a passar mal, sentindo dores de barriga, tontura e ânsia de vomito.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, socorrendo os garotos e os levando para ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário. Durante o socorro, um dos meninos perdeu a consciência.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não localizou o suspeito. Acontece que, tempos depois, a ROMU da GCM (Guarda Civil Metropolitana), acabou prendendo o homem.

A guarnição da PM que atendeu o caso, o registrou como tentativa de homicídio contra menores de 14 anos.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Crianças aceitam 'suco' de desconhecido e são intoxicadas no Lageado

Deixe seu Comentário

Leia Também