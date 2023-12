Homem é agredido com barra de ferro em tentativa de assalto em Campo Grande

No final da noite deste domingo (10), um homem, de 53 anos, foi agredido com golpes de barra de ferro na cabeça durante uma tentativa de assalto no Trevo Imbirussu, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima afirmou para a Polícia Militar que estava na região caminhando, quando um morador de rua desferiu diversos golpes com a barra de ferro.

Na ocasião, o homem ficou com lesões na cabeça, no nariz e na clavícula. Ele informou para os militares que o intuito do suspeito era levar cerca de R$ 250 que estavam com ele em sua carteira, mas a vítima não soube dizer se o agressor conseguiu o dinheiro.

O homem ainda afirmou que a carteira ficou com sua filha. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem socorreu a vítima e a encaminhou para a Santa Casa, onde passaria por exames médicos.

O caso foi registrado como roubo na forma tentada na delegacia de plantão.

