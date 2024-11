Homem é agredido com golpe de enxada na cabeça durante briga por louça suja na pia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após ser agredido com golpes de enxada ao reclamar da louça suja na noite de terça-feira (19), na região central de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, a vítima e o autor estavam bebendo quando começaram a brigar por conta da louça, que estava na pia sem lavar. Irritado com a situação, o homem pegou a ferramenta e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um ferimento grave perto do olho.

A vítima foi socorrida, sendo levada para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No entanto, seu estado de saúde era grave e ele precisou ser transferido para Campo Grande com urgência.

Em diligências pela região, as equipes da Polícia Militar conseguiram capturar o autor. Ele contou onde escondeu a enxada e a entregou para as autoridades.

A Polícia Civil investiga o caso que foi registrado como lesão corporal de natureza grave.

