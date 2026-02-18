Homem é agredido enquanto andava em beco do Tiradentes

Homem, de 27 anos, foi agredido por um desconhecido com uma barra de ferro na cabeça durante a noite desta terça-feira (17), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na Rua da Flauta, quase esquina com a Rua Marquês de Pombal, nas proximidades de um beco, quando foi atingida por um golpe com um pedaço de vergalhão.

A pancada teria acertado a região da cabeça, mas não deixou marca aparente. O homem contou à polícia que o agressor é alto e de pele branca, porém não conseguiu se lembrar das roupas que ele usava no momento da agressão.

Ainda conforme o registro policial, a vítima apresentava inchaço na mão direita e um hematoma na perna direita. Foi expedida uma requisição para exame de corpo de delito.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, como lesão corporal e será investigado.

