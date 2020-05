Homem é amarrado por funcionários de hospital ao ser pego furtando

Saiba Mais Polícia Homem morre após tomar cervejas que estariam envenenadas

Daniel San, 20 anos, teve seus planos de furtar o vestiário feminino do Hospital Nosso Lar, após ser flagrado e amarrado com faixas por funcionários do local, na madrugada deste sábado (9) em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Daniel entrado no hospital pulando muros e invadido o vestiário por uma janela para furtar bolsas e outros pertences, mas seus planos foram frustrados ao ser flagrado por um dos funcionários.

As pessoas que trabalham no hospital detiveram Daniel e usaram faixas para amarrar as mãos e pés do autor para que ele não fugisse enquanto todos esperavam a chegada dos policiais.

Após uma equipe da Polícia Militar ir até o local, foi constatado que Daniel já havia furtado R$ 60,00 que estavam dentro da bolsa de uma funcionária, além disso os policiais constataram que diversos armários estavam abertos e diversas roupas íntimas femininas espalhas pelo chão.

Daniel revelou que foi obrigado a cometer o crime, mas não informou que o obrigou, com isso ele foi preso em flagrante por furto qualificado e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

