Homem é assassinado com tiro na cabeça na varanda de casa em Santa Rita do Pardo

Ricardo Antônio da Silva foi assassinado com um tiro na cabeça durante o domingo, dia 8, enquanto estava na frente da própria residência, na rua Nicanor Gregório Rodrigues, em Santa Rita do Pardo.

A vítima estava sentada em uma cadeira, na varanda da casa, quando foi surpreendida pela chegada do atirador, que se aproximou e efetuou o disparo fatal.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, o suspeito teria relatado sobre o crime para algumas pessoas que estavam nas proximidades do local.

A principal linha de investigação aponta que o homicídio pode ter sido motivado por uma discussão anterior entre vítima e autor.

Ainda conforme o site, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode fazer, já que a vítima não apresentava mais sinais vitais.

Equipes das polícias Civil e Militar realizaram os primeiros levantamentos e seguem em diligências para localizar o suspeito. O caso segue sob investigação.

