Polícia

Homem é baleado durante briga com a esposa em Nova Andradina

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região

27 fevereiro 2026 - 14h24Brenda Assis
Polícia Militar Polícia Militar   (Rio Verde News)

Um homem de 64 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (26), na região central de Nova Andradina.

Segundo as informações policiais, a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. No hospital, o homem relatou que foi atingido por dois tiros, sendo um na região do abdômen e outro no membro inferior esquerdo.

Ainda conforme o relato, os disparos aconteceram após uma discussão dentro da casa onde ele mora com sua companheira, na Avenida Alcides Menezes de Faria. O desentendimento teria começado por causa de mensagens trocadas por aplicativo.

Durante a briga, a suspeita teria ido até o quarto, pegado um revólver calibre .38 e feito cerca de quatro disparos.

Após o crime, os policiais foram até o endereço e conversaram com vizinhos. Eles disseram que a mulher deixou o local acompanhada da filha do casal, possivelmente levando a arma utilizada.

De acordo com a equipe médica, os projéteis permaneciam alojados no corpo da vítima, e há possibilidade de que ele passe por cirurgia. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil, que deve investigar o crime.

