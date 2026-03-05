Menu
PolÃ­cia

Homem Ã© baleado em tentativa de assassinato no SÃ£o Conrado

A vÃ­tima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros

05 marÃ§o 2026 - 16h51Brenda Assis

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na tarde desta quinta-feira (5) no bairro São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com informações da ocorrência policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um chamado de disparos de arma de fogo na Rua Ângelo Frulegui da Cunha.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima atingida por vários tiros. Diante da situação, o rapaz foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento em um pronto-socorro da capital.

Testemunhas relataram à polícia que o autor dos disparos estava em uma motocicleta azul. Após atirar contra a vítima, ele fugiu do local e tomou rumo ignorado.

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso, que é investigado como homicídio.

