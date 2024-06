Homem é baleado enquanto curtia pagodinho com amigos em bar do Dom Antônio

Homem, de 35 anos, e um amigo, que não teve a identidade divulgada, foram baleados enquanto curtiam um ‘pagodinho’ no Bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande, já na manhã deste sábado (22).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele estava no Bar Pagode do Gago com alguns amigos, quando um homem se aproximou armado com dois revólveres e disparou contra os dois.

O rapaz de 35 anos foi atingido nas costas, não sabendo dizer como estava seu amigo ou onde os tiros haviam lhe atingido. Ele foi socorrido, sendo levado para o Hospital Regional, ficando internado na ala vermelha.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

