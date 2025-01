Homem é baleado na cabeça durante sua festa de aniversário em Campo Grande

Um homem, de 47 anos, foi socorrido em estado grave após ser baleado na cabeça durante a sua festa de aniversário. O caso aconteceu durante a madrugada deste sábado (25), no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima com um ferimento na cabeça, provavelmente causado por um disparo de arma de fogo. A casa do homem estava aberta, sem ninguém e foi isolada para os trabalhos periciais serem realizados.

Aos policiais, os vizinhos disseram ter ouvido apenas o disparo. Na casa de um morador, localizado na frente do imóvel da vítima, os militares encontraram um projétil e uma marca no portão que provavelmente pode ter relação com o tiro ouvido.

Um amigo de infância do homem foi até o local, contando para a Polícia Militar que passou pela residência por volta das 23h30 para desejar feliz aniversário ao seu amigo de infância. Ao chegar, ele teria encontrado a vítima bebendo e usando drogas com dois homens desconhecidos.

Ainda em seu relato, ele detalhou que o rapaz havia se mudado para Campo Grande há 8 meses, para se tratar do vício em entorpecentes. A vitima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para a Santa Casa em estado grave.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

