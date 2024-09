Homem é chamado no portão de casa e morto a tiros em Ponta Porã

Wagner Cavalheiro Fernandes, de 30 anos, foi morto a tiros durante a madrugada desta sexta-feira (13), no Bairro Jardim Planalto, em Ponta Porã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele estava dentro de casa com a esposa, quando dois homens chegaram durante a madrugada. Wagner foi chamado no portão do imóvel e ao sair para ver quem estava chamando, acabou sendo alvejado por vários disparos.

Após ouvir os tiros, a mulher saiu para ver o que havia acontecido, momento em que entrou o marido sem sinais vitais. A suspeita é que o assassinato tenha ocorrido devido a um ‘acerto de contas’.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais no local do crime. O caso foi registrado como homicídio na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

