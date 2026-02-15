Homem é deixado no hospital após ser ferido a tiros em Ponta Porã

Homem, de 45 anos, foi deixado no Hospital Regional de Ponta Porã, logo após ser ferido a tiros durante o sábado, dia 14. Ele foi atingido na mão direita e no pescoço.
Uma pessoa desconhecida, usando carro particular, deixou a vítima na unidade hospitalar e posteriormente, sem dar qualquer informação, saiu do local.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima precisou passar por um procedimento cirúrgico e a Polícia Militar não conseguiu coletar mais informações.
Não foi revelado o estado de saúde do homem. Os militares constataram que não havia nenhuma irregularidade no nome da vítima.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
'Nego Dell', morto em confronto com o BOPE em Sonora, integrava o Comando Vermelho
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Polícia
Homem é atacado por pitbull e sofre lesões em várias partes do corpo na Capital
Polícia
Suspeito é preso após estuprar mulher em hotel fazenda no Passo do Lontra, em Corumbá
Polícia
VÍDEO: Bandido especializado em furtos de Hilux é preso em Campo Grande
Polícia
Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora
Polícia
Especialistas de MS reforçam orientações para quem vai pegar a estrada no Carnaval
Polícia
Ciclista pega 'carona' com motociclista, cai e morre em hospital de Dourados
Polícia