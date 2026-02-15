Homem é deixado no hospital após ser ferido a tiros em Ponta Porã

Homem, de 45 anos, foi deixado no Hospital Regional de Ponta Porã, logo após ser ferido a tiros durante o sábado, dia 14. Ele foi atingido na mão direita e no pescoço.

Uma pessoa desconhecida, usando carro particular, deixou a vítima na unidade hospitalar e posteriormente, sem dar qualquer informação, saiu do local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima precisou passar por um procedimento cirúrgico e a Polícia Militar não conseguiu coletar mais informações.

Não foi revelado o estado de saúde do homem. Os militares constataram que não havia nenhuma irregularidade no nome da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

