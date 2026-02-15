Menu
Menu Busca domingo, 15 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Polícia

Homem é deixado no hospital após ser ferido a tiros em Ponta Porã

Uma pessoa desconhecida deixou a vítima e saiu do local sem dar informações

15 fevereiro 2026 - 16h45Luiz Vinicius
Hospital Regional de Ponta PorãHospital Regional de Ponta Porã   (Ponta Porã News)

Homem, de 45 anos, foi deixado no Hospital Regional de Ponta Porã, logo após ser ferido a tiros durante o sábado, dia 14. Ele foi atingido na mão direita e no pescoço.

Uma pessoa desconhecida, usando carro particular, deixou a vítima na unidade hospitalar e posteriormente, sem dar qualquer informação, saiu do local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima precisou passar por um procedimento cirúrgico e a Polícia Militar não conseguiu coletar mais informações.

Não foi revelado o estado de saúde do homem. Os militares constataram que não havia nenhuma irregularidade no nome da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde aconteceu o confronto e a arma usada pelo criminoso
Polícia
'Nego Dell', morto em confronto com o BOPE em Sonora, integrava o Comando Vermelho
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é atacado por pitbull e sofre lesões em várias partes do corpo na Capital
Caso foi registrado na Polícia Civil de Corumbá
Polícia
Suspeito é preso após estuprar mulher em hotel fazenda no Passo do Lontra, em Corumbá
Hilux levada pelo suspeito
Polícia
VÍDEO: Bandido especializado em furtos de Hilux é preso em Campo Grande
Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora
Polícia
Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora
Perícia em local de acidente com morte
Polícia
Especialistas de MS reforçam orientações para quem vai pegar a estrada no Carnaval
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Ciclista pega 'carona' com motociclista, cai e morre em hospital de Dourados
Depac Dourados
Polícia
Adolescente denuncia estupro coletivo na casa de amiga em Dourados; dois foram detidos

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande