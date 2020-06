Homem é encontrado bêbado, ensanguentado, ferido por faca e disse não lembrar o que houve

Um homem, 55 anos, foi encontrado dentro de sua residência, todo ensanguentado e com diversos ferimentos, causados por faca, em diversas partes do corpo. O caso ocorreu nesta quinta-feira (25), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por uma equipe do SAMU, pois havia uma vítima com ferimentos por facas.

Chegando no local, os militares fizeram contato com os socorristas, que informaram terem encontrado o local todo contaminado na chegada e a vítima com diversos ferimentos e ensanguentada.

A vítima estava bêbada e disse aos policiais não saber quem era o autor das facadas e nem se lembrava como o crime havia ocorrido, ele foi levado para a Santa Casa por causa dos ferimentos.

Foi localizada no portão da residência da vítima uma faca de aproximadamente 11 polegadas e cabo de madeira.

A Santa Casa informou que o paciente deu entrada ontem (25) às com ferimentos no antebraço, mão, lateral do corpo e rosto, ele foi internado para acompanhamento pela equipe da cirurgia torácica.

